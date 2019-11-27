Ракета Европейского космического агентства вывела на орбиту египетский и британский спутники. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Запуск носителя был осуществлен в 23:25 с космодрома Куру во Французской Гвиане в Южной Америке. Это уже восьмой коммерческий запуск компанией-оператором Arianespace в текущем году, в том числе с использованием тяжелых ракет-носителей Ariane 5, средних российских "Союзов", а также легких Vega.

"Arianespace осуществила восьмой успешный запуск в текущем году. Ракета Ariane 5 вывела на геостационарную орбиту два установленных на ней спутника", - отметили в компании.

По ее сообщению, Ariane 5 вывела на геостационарную орбиту первый египетский правительственный спутник связи TIBA-1 и очередной телекоммуникационный спутник Global Xpress 5 (GX-5) британской компании Inmarsat для пополнения ее орбитальной группировки. Общая масса выводимого на орбиту груза составляет 9,6 тонн.

TIBA-1 весом 5,6 тонн должен обеспечить услугами мобильной связи и интернета всю территорию Египта, в том числе военных. Зона покрытия аппарата будет также включать ряд соседних арабских и африканских стран, которые в будущем смогут воспользоваться его услугами на коммерческой основе. Срок службы спутника, созданного франко-итальянской компанией Thales Alenia Space и Airbus Defence and Space, рассчитан на 15 лет.

Целью запуска британского аппарата GX-5 является увеличение пропускной способности мобильной спутниковой связи орбитальной группировки Inmarsat в районах Ближнего Востока, Европы и Индии, а также обеспечение беспроводной Wi-Fi связью пассажиров гражданских самолетов и морских судов. Стоимость спутника весом 4 тонны составляет около $130 млн. Ранее на орбиту уже были выведены четыре спутники Global Xpress, которые в настоящее время успешно работают в Ка-диапазоне. Global Xpress 5, который был также произведен компанией Thales Alenia Space для британского оператора мобильной спутниковой связи Inmarsat, станет самым мощным в ее орбитальной группировке аппаратов серии GX.

Планируемый срок работы спутника GX-5 составляет 16 лет. В предстоящие четыре года планируется вывести на орбиту еще семь таких космических аппаратов.

Первоначально запуск ракеты Ariane 5 с египетским и британским спутниками планировалось осуществить 23 ноября. Однако за 15 минут до старта он был отменен из-за неполадок в системе электропитания наземных объектов пускового комплекса. С носителя было слито топливо. Затем перенесенный на вторник запуск был вновь отложен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе космодрома Куру. В среду запуск был осуществлен с 16-минутным опозданием. Первоначально старт ракеты планировалось осуществить в 23:09. Однако предстартовый отсчет был прекращен примерно за 10 минут до пуска из-за ветра в районе космодрома, а затем и вновь возобновлен по решению центра управления полетами.

Запуск Ariane 5 стал 250-м по счету пуском ракет этого семейства с 1979 года.