"Кернел" Веревского сократил чистую прибыль на 24%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету холдинговой компании группы Kernel Holding SA (Люксембург) в среду, ее выручка за указанный период сократилась из-за уменьшения объема трейдинга на 25,8% - до $845,84 млн.

Однако EBITDA благодаря повышению рентабельности в переработке масличных и небольшому повышению этого показателя в растениеводстве выросла на 5% – до $106,5 млн.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018-июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".