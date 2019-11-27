БизнесЦензор

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27.11.19 08:27

США запретили Boeing выдавать сертификаты годности на самолеты 737 MAX

Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США запретило авиакомпании Boeing выдавать сертификаты летной годности на самолеты 737 MAX. Их можно будет получить только у авиационных властей страны.

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Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"В общественных интересах и в интересах безопасности требуется, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX",— сообщила FAA в письме Boeing.

Ранее работа по выдаче сертификатов производилась совместно с авиакомпанией. Теперь ее не допустят к этой деятельности, так как у FAA нет информации, что Boeing "располагает функциональными процессами контроля и проверки качества". Также агентство не уверено, что другие процедуры в авиакомпании соответствуют стандартам.

В марте 2019 года все авиакомпании перестали использовать самолеты 737 MAX из-за катастроф в Индонезии и Эфиопии. В двух крушениях погибли 346 человек.

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