Европарламент утвердил повышение квот на импорт курятины из Украины

За это на пленарном заседании в Страсбурге проголосовали 444 евродепутата, 128 – были против и 74 – воздержались, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Поскольку предусмотренная Соглашением об ассоциации Украина-ЕС квота является динамичной, то к 2021 году она вырастет до 70 тыс. тонн.

В то же время договоренность убирает исключения на две товарные номенклатуры мяса птицы, которые Украина до сих пор могла продавать в Евросоюз без пошлин неограниченно.

Причиной пересмотра квот стало то, что компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) украинского предпринимателя Юрия Косюка нашла способ существенно увеличить экспорт курятины в ЕС.

В частности, МХП ввозила на территорию ЕС куриную грудинку на кости без уплаты пошлины, ведь на нее распространялось исключение. Далее компания на своих перерабатывающих мощностях в Нидерландах и Словакии кость отделяла и продавала на территории Евросоюза уже филе, а это – самая дорогая категория мяса, на поставки которой вне квоты нужно было платить пошлину.

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МХП, по собственным данным, экспортировала в прошлом году в ЕС около 100 тыс. тонн куриного мяса. В украинской компании практику экспорта в ЕС грудинки с костью и дальнейшего ее отделения подтвердили. Однако заверили, что она соответствует законодательству ЕС.

В итоге Украине удалось резко увеличить экспорт мяса птицы в ЕС с менее 50 тыс. тонн в 2016 году до 123 тысяч тонн по итогам 2018 года.

Увеличение происходило преимущественно благодаря одной категории мяса – с 3,5 тыс. тонн в 2016 году до более 55 тыс. тонн в 2018 году. Речь идет о части тушек кур, которые обозначаются в списке категорий мяса птицы как "другие". Свежие и замороженные, они составляют две категории куриного мяса, на которые в ЕС для Украины не было ни квот, ни пошлин. Ратифицированный Европарламентом документ не предусматривает никаких исключений на экспорт мяса птицы из Украины в ЕС.

Как отмечает издание, официальные органы ЕС не нашли нарушений действующих правил со стороны МХП в таком экспорте. Поэтому в объяснении к решению о ратификации, подготовленном комитетом Европарламента по международной торговле, куриное филе на кости называют "изобретательным" способом разделки тушек кур, "единственной целью" которого было подвести его под беспошлинный ввоз в ЕС.

"Нетипичное разделение птицы хотя и является законным, но несомненно использует лазейку в соглашении (об ассоциации Украина-ЕС, – ред.). Такой подход четко идет вразрез с духом основанного на доверии сотрудничества", – отмечается в объяснении комитета. В нем указано, что новое соглашение устраняет лазейку, в результате чего "торговля мясом птицы может вернуться основанной на правилах".

Как сообщалось, 30 июля Украина подписала соглашение с Европейским союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно изменениям, годовая квота на мясо птицы и переработанного мяса птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза. Указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон. Проект документа был внесен в Верховную Раду 15 ноября.

В марте Брюссель и Киев достигли предварительного соглашения для урегулирования схемы поставок куриного филе в Евросоюз в обход установленн