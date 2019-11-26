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26.11.19 19:56

Трехсторонние консультации по газу возобновятся в Брюсселе 29 ноября, – СМИ

Предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению Евросоюз-Украина-Россия консультации на уровне экспертов состоятся в Брюсселе 29 ноября.

Трехсторонние консультации по газу возобновятся в Брюсселе 29 ноября, – СМИ

Об этом сообщил источник в Европейской комиссии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы предусматриваем техническое совещание в Брюсселе в ближайшую пятницу, 29 ноября", - сказал собеседник агентства.

Накануне источник сообщил, что министерскую встречу планируется провести в начале декабря.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров) - начало декабря", - отметил чиновник ЕС.

20 ноября стороны провели предыдущие трехсторонние консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о последующих шагах в этом процессе.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.

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