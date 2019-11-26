Зеленский объявил награду за помощь в задержании сбежавшего контрабандиста Альперина

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владмир Зеленский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", – написал президент.

Зеленский призвал общественность помочь правоохранителям найти Альперина.

"С меня лично – ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", – добавил президент.

Читайте также: Апеляционный суд снизил залог для известного одесского контрабандиста в 150 раз

Как сообщалось, во вторник, 26 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало 10 человек, в том числе 7 сотрудников таможни, по делу о минимизации налоговых платежей на общую сумму 450 млн грн.

Напомним, в конце октября 2017 года ГФС сообщила об аресте на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.

По версии следствия, ряд компаний-импортеров с участием отдельных должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы, которые были кардинально ниже рыночных. Работники таможни, со своей стороны, декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса.

Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны. После чего в судебном порядке добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что одесский контрабандист Вадим Альперин пытался дать взятку одному из руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за отмену ареста 450 млн грн.

В начале декабря 2017 года Печерский районный суд арестовал Вадима Альперина, которого подозревают в попытке подкупить сотрудника Национального антикоррупционного бюро, на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Альперин внес залог и вышел на свободу, а затем с помощью решения суда вернул себе внесенные в качестве залога средства.