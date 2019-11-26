Бизнес ухудшил оценку налоговой системы Украины, – ЕБА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕБА со ссылкой на результаты исследования, проведенного путем опроса 105 экспертов из компаний-членов ассоциации,передает БизнесЦензор.

"Самым оптимистичным относительно состояния налоговой системы предприниматели были в конце 2018-начале 2019 года. Сейчас же наблюдаются точечные ухудшения в оценках респондентов, которые, собственно, и повлияли на снижение интегрального показателя", - отметили в ЕБА.

Согласно сообщению, 26% недовольны налоговым законодательством, тогда как в прошлом периоде таких было 23%. Еще 59% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным.

Кроме того, несколько уменьшилось количество респондентов, которые утвердительно ответили на вопрос, способствовал ли действующий налоговый режим ведению их бизнеса - 64%, тогда как в прошлом периоде таких было 68%.

Согласно опросу, лишь 18% экспертов оценили процесс подготовки налоговой отчетности и администрирования налогов положительно, 33% считают процедуру обременительной.

В частности, эксперты указали основные факторы, которые негативно влияют на подготовку налоговой отчетности и администрирования, среди которых: количество времени, потраченного на подготовку налоговой отчетности и уплаты налогов; неясность правил и разъяснений по подготовке налоговой отчетности и проведения платежей; несовершенство электронной системы отчетности; поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним; количество платежей.

Также сообщается, что за указанный период ощутимые проявления фискального давления почувствовали 28% опрошенных, что практически повторяет результат в прошлом периоде. Тогда как 29% сообщили, что давление почти отсутствует, и еще 9% экспертов вообще не столкнулись с этим явлением на протяжении исследуемого периода.

"В предыдущем периоде количество последних составляло 18%, и мы видим, что количество таких компаний на сегодня сократилось вдвое", - отметили в пресс-службе.

По данным опроса, среди методов нынешнего давления бизнес назвал следующие: необоснованные информационные запросы и трактовки налогового законодательства контролирующими органами и неприятие контраргументов/объяснений; предвзятые решения фискальных органов; технические проблемы с работой сервера при подаче электронной отчетности и регистрации налоговых накладных с НДС.

Кроме того, результаты опроса показали, что количество недовольных качеством налоговых сервисов выросло до 29% с 24% в предыдущем периоде.

В то же время 33% опрошенных подтвердили, что довольны качеством налогового обслуживания, а еще 38% указали на удовлетворительный уровень услуг.

"Рассмотрение Верховной Радой неоднозначных налоговых инициатив вместе с планами их почти немедленного введения, несомненно, стало стрессовым для предпринимателей, что не могло не повлиять на оценку сотрудничества государства и бизнеса в налоговой сфере. Традиционно бизнесу не хватает времени на обработку нововведений и адаптацию к изменениям, тем более это справедливо в случаях масштабных изменений", - цитирует пресс-служба главу налогового комитета ассоциации Владимира Котенко.

В январе-июне этого года бизнес-сообщество улучшило оценку работы таможен, о чем свидетельствуют результаты составленного Европейской бизнес-ассоциацией Таможенного индекса, который вырос до 3,24 балла с 2,92 балла в предыдущем периоде из 5 возможных, переместившись в нейтральную плоскость. В частности, 36% опрошенных отмечали уменьшение проявлений коррупции в таможенных органах, хотя 53% отметили, что ситуация осталась без изменений.