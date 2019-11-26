В Польше задержали бывших топ-менеджеров газовой компании из-за договора с Россией

Об этом сообщает Национальная прокуратура Польши, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Согласно сообщению, задержаны Михал Ш., Здислав Я. и Мирослав Д., которые входили в правление компании с 20 января по 31 декабря 2010 года.

Из пресс-релизов PGNiG о перестановках в управлении EuRoPol GAZ следует, что речь идет о Михале Шубском, Мирославе Добруте, а также Здиславе Ямке.

Согласно заявлению прокуратуры, их заподозрили в нанесению ущерба компании из-за злоупотребления полномочиями, а также в невыполнении своих обязательств. Если бывших топ-менеджеров признают виновными, им грозит до десяти лет лишения свободы.

"Процедуры, в ходе которых были проведены сегодняшние задержания, касаются обстоятельств заключения межправительственного соглашения, невыгодного для Польши и противоречащего закону Европейского Союза о поставках российского газа в Польшу", – уточняет польская прокуратура.

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EuRoPol GAZ – владелец польской части газопровода Ямал - Европа, по которому российский газ через Белоруссию идет в ЕС. России и Польше принадлежит по 48% в компании, оставшимися 4% владеет Gas Trading SA.

Прокуратура установила, что 27 января 2017 года Шубской и Добрут подписали в Москве соглашение между EuRoPol GAZ, "Газпром экспортом" и PGNiG, в котором содержались "крайне неблагоприятные" для первой положения.

В частности, Польша отказалась от иска к российскому партнеру с требованием оплатить услуги по транспортировке газа через Польшу в 2017 году. Польская сторона также предоставила документ о выполнении "Газпромом" всех обязательств по трансферу за 2006-2009 годы.

По данным польской прокуратуры, общая сумма ущерба составила 848 млн злотых (около $217 млн).

В декабре 2011 года Шубской подал в отставку, объяснив этот шаг "личными причинами". В октябре 2010 года его назначили исполняющим обязанности президента EuRoPol GAZ, а Добрута – членом правления компании. Ямка был вторым вице-президентом этой структуры. Вместе с Добрутом в ноябре 2013 года он подал в отставку. Компания объясняла такое решение тем, что в правлении по уставу не должно быть больше четырех человек.