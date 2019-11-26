БизнесЦензор

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26.11.19 19:24

Украина опустилась на 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов

Украина спустилась на 11 пунктов, до 65 места, в ежегодном рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020, который составляет Всемирный банк и аудиторская компания PwC.

Украина опустилась на 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно исследованию, бизнес тратит 327,5 часа в год на налоговый учет, а по длительности учета НДС Украина заняла 176 место из 190.

Согласно материалам исследования, Польша спустилась с 69 места на 77, Молдова улучшила свой показатель с 35 до 33 места, Беларусь не изменила свое место в рейтинге – 99, а Россия опустилась с 53 на 58.

Список возглавили Бахрейн, Гонконг и Катар.

Напомним, в прошлом году Украина также потеряла 11 позиций и выбыла из топ-50 стран по легкости уплаты налогов, опустившись на 54 место с 43 годом ранее.

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