Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

Целью Меморандума является создание и развитие механизмов сотрудничества для содействия осуществлению мероприятий, направленных на определение общего видения и общих действий для устойчивого цифрового развития, построения цифровой экономики, внедрения цифровых инноваций, развития электронного и мобильного правительства, развития электронной демократии, информационного общества, цифровых навыков и цифровых прав граждан, национальных электронных информационных ресурсов, инфраструктуры широкополосного доступа к интернету и телекоммуникаций, электронной коммерции и IТ-индустрии.

Кроме того, документ имеет целью содействие совершенствованию системы предоставления электронных административных услуг, развития электронных доверительных услуг и услуг по электронной идентификации, построению эффективной модели управления самостоятельной и связанной IT-инфраструктуры, а также ее связи с европейскими киберцентрами, обеспечению прав граждан на доступ к публичной информации.

Согласно Меморандуму, сотрудничество может осуществляться в различных формах. В частности, это обмен экспертами в сфере цифровых трансформаций в рамках визитов в Эстонии украинских специалистов и эстонских – в Украину, организация семинаров, конференций, форумов, распространение знаний и опыта по вопросам цифрового развития путем обмена нормативными и информационными документами, организация учебных поездок для переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы цифровых трансформаций.