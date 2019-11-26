Президент Турции призвал граждан отказаться от доллара

Об этом Эрдоган заявил, выступая перед членами своей партии в парламенте, передает БизнесЦензор со ссылкой на турецкое государственное информагентство Anadolu.

"Давайте не будем использовать доллары. Давайте вернемся к турецкой лире. Давайте покажем наш национализм", – призвал президент Турции.

При этом Эрдоган также рассказал о планах по увеличению военной мощи страны.

Статистическое управление Турции объявило, что инфляция в стране в октябре составила 8,55% по сравнению с 9,26% в сентябре.

Согласно новой экономической программе, объявленной в сентябре, целевой показатель инфляции в Турции составляет 15,9% в этом году, 9,8% в следующем году и 6% в 2021 году.

Читайте также: Турция и Украина почти договорились о зоне свободной торговли

Напомним, в 2018 году Турцию охватил финансовый кризис. В начале января один доллар стоил 3,8 турецкой лиры, а к концу года – 5,3 лиры. В августе, на пике ослабления национальной валюты, курс падал до 6,9 лиры за доллар. В среднем в 2018 году турецкая валюта ослабела на 22,3%.

Из-за падения лиры Центробанк Турции несколько раз поднимал базовую ставку. Сейчас ставка составляет рекордные для Турции 24%.

Президент страны Реджеп Тайип ​ Эрдоган, который в 2018 году переизбрался на пост президента и расширил свои полномочия, объяснял кризис "операцией внешних сил против Турции". Турция была близка к разрыву отношений с США на фоне ареста американского пастора Эндрю Брансона и последовавших за ним американских санкций против турецких министров.