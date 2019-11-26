БизнесЦензор

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26.11.19 18:48

"Нафтогаз" согласовал передачу нового оператора ГТС "Магистральным газопроводам Украины"

"Нафтогаз Украины" согласовал ряд решений, необходимых для отделения от компании деятельности по транспортировке природного газа.

"Нафтогаз" согласовал передачу нового оператора ГТС "Магистральным газопроводам Украины"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на документы АО "Укртрансгаз" (УТГ), передает БизнесЦензор.

Как сообщается, "Нафтогаз" как акционер "Укртрансгаза" своим решением №308 от 21 ноября утвердил рыночную стоимость используемых при транспортировке природного газа активов УТГ, которые в рамках анбандлинга передаются ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), на уровне 3,21 млрд грн.

Решением №309 НАК постановил осуществить отчуждение обозначенных активов с целью их передачи ОГТСУ. Документом №310 "Нафтогаз" поручил УТГ подписать договор о продаже "Магистральным газопроводам Украины" (МГУ) 100% доли уставного капитала ОГТСУ.

Вместе с тем УТГ, в соответствии с решением акционера (№311), должно заключить с ОГТСУ соглашение о покупке новым оператором 950 млн кубометров природного газа с ожидаемой стоимостью более 3 млрд грн.

МГУ в свою очередь, согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынка, уже получили в соответствии с приказом Министерства финансов (№491 от 21 ноября 2019 года) и распоряжением Кабинета министров (№1086 от 15 ноября 2019 года) согласование на покупку уставного капитала ОГТСУ.

Право собственности перейдет от "Укртрансгаза" к МГУ с 1 января 2020 года. Договор купли-продажи будет подписан на условиях рассрочки платежа сроком на 15 лет и установлением динамической цены, рассчитанной по согласованной сторонами формуле.

Как сообщалось, Кабинет министров 15 ноября согласовал вышеуказанные условия передачи ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" компании "Магистральные газопроводы Украины" в рамках завершения процесса анбандлинга.

Напонмим, Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

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