"Нафтогаз" согласовал передачу нового оператора ГТС "Магистральным газопроводам Украины"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на документы АО "Укртрансгаз" (УТГ), передает БизнесЦензор.

Как сообщается, "Нафтогаз" как акционер "Укртрансгаза" своим решением №308 от 21 ноября утвердил рыночную стоимость используемых при транспортировке природного газа активов УТГ, которые в рамках анбандлинга передаются ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), на уровне 3,21 млрд грн.

Решением №309 НАК постановил осуществить отчуждение обозначенных активов с целью их передачи ОГТСУ. Документом №310 "Нафтогаз" поручил УТГ подписать договор о продаже "Магистральным газопроводам Украины" (МГУ) 100% доли уставного капитала ОГТСУ.

Вместе с тем УТГ, в соответствии с решением акционера (№311), должно заключить с ОГТСУ соглашение о покупке новым оператором 950 млн кубометров природного газа с ожидаемой стоимостью более 3 млрд грн.

МГУ в свою очередь, согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынка, уже получили в соответствии с приказом Министерства финансов (№491 от 21 ноября 2019 года) и распоряжением Кабинета министров (№1086 от 15 ноября 2019 года) согласование на покупку уставного капитала ОГТСУ.

Право собственности перейдет от "Укртрансгаза" к МГУ с 1 января 2020 года. Договор купли-продажи будет подписан на условиях рассрочки платежа сроком на 15 лет и установлением динамической цены, рассчитанной по согласованной сторонами формуле.

Как сообщалось, Кабинет министров 15 ноября согласовал вышеуказанные условия передачи ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" компании "Магистральные газопроводы Украины" в рамках завершения процесса анбандлинга.

Напонмим, Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.