"Укрзализныця" заложила в проект финплана 1,8 миллиарда на покупку тепловозов

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на проект документа, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, покупать локомотивы компания намерена за кредитные средства.

Также за счет кредитных финансовых ресурсов "Укрзализныця" планирует обновление электропоездов. Однако сумму, которую хотят на это потратить, в компании не указали.

В феврале 2018 года General Electric и "Укрзализныця" подписали рамочный контракт на поставку до 225 тепловозов GE серии Evolution до 2034 года. В Украину уже была поставлена первая партия из 30 локомотивов ТЭ33АС. Стоимость первой партии из 30 единиц оценивается в $140 млн (с НДС). Приобретение осуществлялось на условиях финансового лизинга через "Укрэксимбанк", с гарантиями американского City Bank.

То есть, если предположить, что в финплане "Укрзализныци" речь идет о закупке новой партии американских тепловозов, то, сравнивая стоимость первой партии, можно допустить, что могут быть куплены еще около 15 локомотивов.

В феврале текущего года замдиректора департамента локомотивного хозяйства "Укрзализныци" Александр Богданов заявлял, что "Укрзализныця", при наличии средств, хотела бы закупить до 2025 года до 70 грузовых тепловозов (по 15 - в 2018-2020 годах и по 5 - в 2021-2025 годах).

Летом 2019 года звучали заявления о возможной закупке еще 40 локомотивов у Wabtec. Финансирование сделки предполагалось с привлечением Экспортно-Импортного банка США