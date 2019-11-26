Власти Киева заинтересовались незаконно надстроенным этажом прокурора Кулика

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп после встречи с сопредседателем Комиссии Владимиром Бондаренко и жителями жилого комплекса, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Заседание комиссии состоится 2 декабря с участием представителей общественности, городских властей и правоохранительных органов.

Как сообщалось, ранее журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выяснили, что прокурор Константин Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе "Дипломат Холл" в Киеве.

По данным авторов расследования, Кулик и мать его детей Ирина Нимец владеют двумя расположенным рядом квартирами в ЖК "Diplomat Hall" по ул. Жилянская, 59 в центре Киева. Общая площадь этих квартир – более 400 кв. м.

Нимец – мать троих детей Кулика, на нее оформлена элитная недвижимость, она пользуется дорогими автомобилями. Но в 2017 году, чтобы избежать расследования, Кулик с помощью Печерского райсуда Киева доказал, что Нимец не является его сожительницей. После этого у них родился еще один общий ребенок.

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Кроме квартиры Нимец владеет в ЖК "Diplomat Hall" недвижимостью площадью 89 кв. м на крыше дома. Доступ к этой площади есть только у Кулика и Нимец, подтвердили и в управляющей компании, обслуживающей дом.

В 2015 году начались работы по возведению нового – 14 этажа в ЖК над квартирами Нимец и Кулика. Весной 2019 года строительство нового этажа на Жилянской, 59 активизировалось.

Как отмечали журналисты, строительство этажа не согласовывали ни Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция. В Едином реестре документов отсутствует информация о выдаче документов, дающих право на строительство объекта на улице Жилянской, 59, помещение 1420.