Власти Винницы заказали реконструкцию аэродрома за 900 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года компания выполнит дорожные работы и обустроит инженерное обеспечение.

В частности, субподрядчик ООО "Энергосинтез-2006" обустроит все аэродромное оборудование, а также сети электроснабжения, связи и управления на 21% от общей стоимости подряда.

Гарантийный срок на капитальные конструкции составляет 10 лет, а на некапитальные – 4 года. Размер обеспечения исполнения договора составляет 2,5% от его стоимости.

Цена нынешней сделки на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 962,61 млн грн.

После ряда отклонений и обжалований в АМКУ к торгам не допустили шесть компаний, в том числе из Турции и Азербайджана.

Единственным допущенным конкурентом оказалось ООО "Альтис-Констракшн" из корпорации "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского – тестя Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу Украины. Никто не снижал цену на аукционе.

Победитель "Альтком" принадлежит голландской фирме "Альтком Б.В." компании Altcom Global N.V. из Нидерландов и донецкого ООО "Финансово-промышленная группа "Альтком" Александра Тисленко и Сергея Павличева. Основные тендерные победы группы "Альтком" пришлись на период, когда подготовку к Евро-2012 курировал вице-премьер Борис Колесников.

Харьковским субподрядчиком "Энергосинтез-2006" (старое название – "ИДМ-Сервис") Елены Переверзевой руководит Дмитрий Деревянко. Ранее учредителями были Андрей Вишар и Александр Черепинский. Второй ранее был совладельцем ООО "Топ-Сервис-Инвест", которым руководит Кирилл Левин, бизнес-партнер экс-нардепа от БПП Александра Грановского.

Соучредителем "Топ-Сервис-Инвест" является ООО "Межрегиональный Инвестиционный Союз" панамской "Танагер Холдингс Лимитед Инк", конечным бенефициаром которой сейчас указан Виталий Вайнштейн из Германии, а ранее был россиянин Михаил Андреев.

Киевский "Межрегиональный Инвестиционный Союз" был прописан в БЦ "Евразия" по ул. Жилянская, 75, где располагалась приемная Грановского, которого в СМИ называли неофициальным куратором судов и прокуратуры во времена президентства Петра Порошенко.

Сам Александр Грановский отрицал какую-либо связь "с бизнесменами из Харькова".

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Как сообщалось, по денным Госагентства инфраструктурных проектов, в целом на реконструкцию аэропорта Винницы планируется потратить 2,2 млрд грн, из которых в 2019 году – 1,01 млрд на первую очередь проекта.

В первую очередь проекта реконструкции входит: реконструкция покрытия взлетно-посадочной полосы, частичная реконструкция перрона, освещение, радиотехническое и метеорологическое оборудование, кабельная сеть и инженерные сети электроснабжения и связи. Это позволит принимать все типы авиасудов класса "В", "C" и, частично, "D" (Boeing 767-200, 767-300)/

Винницкий аэропорт построен в 1983 году. В августе 1997 года аэропорт был включен в перечень предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

С 1999 по 2008 год аэропорт принимал лишь чартерные рейсы. С 2013 года из аэропорта начала осуществлять регулярные рейсы авиакомпания "Мотор-Сич", с 2014 – авиакомпания Yanair, с 2016 года – авиакомпания МАУ.