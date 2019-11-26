ДТЭК Ахметова оказался крупнейшим импортером электроэнергии в Украину

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные Министерства энергетики, передает БизнесЦензор.

По данным министерства, компания Рината Ахметова по всем направлениям импортировала в Украину 228 тыс. МВт-ч электроэнергии, что вдвое больше, чем следующие по размеру импортеры ООО "Юнайтед Энерджи" из окружения Игоря Коломойского и ООО "ЭРУ трейдинг" партнеров Андрея Фаворова, главы газового бизнеса "Нафтогаза Украины".

В том числе ДТЭК лидировал в поставках энергии как по направлению из России и Беларуси в Украину (136 тыс. МВт-ч), так и из Европы в Бурштынский энергоостров (91 тыс. МВт-ч) – это территория Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, на которой проживает около 3 млн украинцев.

При этом при поставках из Словакии компания Ахметова является крупнейшим импортером по доле полученной пропускной способности (66%). Но эту долю ДТЭК использовал меньше всех импортеров – на 48%.

После публикации этой информации директор по коммуникациям ДТЭК Ирина Милютина сообщила, "что импорт электроэнергии из России компания не осуществляла и не осуществляет". Импорт из Беларуси и европейских стран Милютина не комментировала.

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Как сообщалось, Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) "ДТЭК Западэнерго" Ахметова с 22 ноября 2019 года объявила о переходе в вынужденный простой.

В компании заявили, что для устранения негативных факторов, которые "угрожают длительным простоем ТЭС", нужно: остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, ввести рынок вспомогательных услуг (для платы станциям за готовность) и погасить задолженность ГП "Энергорынок" перед компаниями".

Напомним, станции "ДТЭК Западэнерго", в том числе Бурштынская ТЭС, работают в Бурштынском энергоострове (БУОС) синхронно с энергосистемой Европы. Электроэнергия из России и Беларуси не имеет доступа к Бурштынскому энергоострову, трейдеры могут импортировать электроэнергию из Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

При этом за три месяца работы нового рынка цена электроэнергии на РДН в Бурштынском энергоострове выросла на 12,5% – с 1698,34 грн/МВт-ч до 1911,38 грн/МВт-ч. А на внутрисуточном рынке – с 1733,01 грн/МВт-ч до 1746,58 грн/МВт-ч.

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В октябре 2019 средневзвешенная цена на РДН в "Бурштынском острове" уменьшилась на 1,86% – до 1875,85 грн за МВт-ч, по сравнению с сентябрем, а на ВГС – 3,75% до 1729,25 грн за МВт-ч. При этом электроэнергия в Бурштынском энергоострове на РДН до сих пор продается на 30% дороже, чем на остальной территории Украины.

Бурштынский энергоостров расположен в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Основной источник питания – Бурштынская и теплоэлектростанций ("ДТЭК Западэнерго"). Энергоостров присоединен к электросетям стран ЕС и работает синхронно с энергосистемой Европы. С Бурштынского энергоострова Украина экспортирует электроэнергию за границу.