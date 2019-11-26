За девять месяцев не освоено 6,3 миллиарда на дороги, – Счетная палата

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя заключение о результатах анализа выполнения закона о государственном бюджете Украины на 2019 год в январе-сентябре, передает БизнесЦензор.

Пацкан отметил, что по итогам трех кварталов госбюджет не выполнен как по доходам, так и по расходам. В частности, расходы общего фонда государственного бюджета проведены в сумме почти 680 млрд грн, что на 65,6 млрд грн, или почти 9%, меньше плана.

"Это, прежде всего, является следствием низкой исполнительской дисциплины участников бюджетного процесса, что в частности привело к незавершению закупок, отсрочке начала проведения расходов и ненадлежащего внедрения инвестиционных проектов", – отметил Пацкан.

Председатель Счетной палаты отметил, что уже традиционно расходы на реализацию государственных инвестиционных проектов переносятся на октябрь-декабрь. Как следствие, возрастают риски неэффективного использования средств.

"Как пример, не начата реконструкция Института отоларингологии Национальной академии медицинских наук Украины. В результате закупленное еще в 2011-2013 годах дорогостоящее медицинское оборудование не эксплуатируется. При этом расходы на реализацию этого проекта планировались с апреля этого года. Институт нейрохирургии НАМНУ на строительные работы использовал только 800 тыс грн, или 2,2% запланированного объема. Это вызвано неутверждением уточненного проекта строительства и, как следствие, неосуществлением закупок. При этом стоимость этого проекта с начала его внедрения увеличилась в 4 раза", – подчеркнул Пацкан.

Также, отметил председатель Счетной палаты, сужаются возможности для использования средств до конца года из государственного фонда регионального развития. Возрастают риски их возврата в государственный бюджет. В частности, правительство, как и в предыдущем году, своевременно не распределило средства этого фонда, чем нарушило требования Бюджетного кодекса. Кроме этого, в августе финансирование проектов из фонда приостановлено в соответствии с поручением Кабмина. В результате в январе-сентябре регионам перечислено на 3,3 млрд грн, или 72,4%, меньше, чем планировалось.

"Традиционно с началом отопительного сезона обостряется проблема расчетов за предоставленные льготы и жилищные субсидии населению. На 1 октября в 20 областях страны просроченная задолженность по этим выплатам составила 135 млн грн. При этом в июле-сентябре, то есть еще до начала отопительного сезона, задолженность увеличилась вдвое. И риски ее дальнейшего роста до конца года ужесточаются", – добавил Пацкан.

Председатель Счетной палаты также подчеркнул, что расходы из государственного дорожного фонда проведен на 6,3 млрд грн.

"Это вызвано многочисленными изменениями в перечни объектов строительства, реконструкции, ремонта дорог и промедлением с внесением изменений в программных документов. Хотя план поступлений в этот фонд перевыполнен", – подчеркнул Пацкан.