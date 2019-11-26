Страны Балтии призвали Россию обеспечить свободный доступ к Азовскому морю

Соответствующее заявление министров иностранных дел четырех стран есть в распоряжении Европейской правды, передает БизнесЦензор.

"Мы принимаем во внимание возвращение в Украину судов, незаконно захваченных Россией в 2018 году, и призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и гарантируя свободу судоходства", - сказано в заявлении.

Министры напоминают о "непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Мы призываем Россию уважать международное право и его основные принципы и отменить шаги, которые противоречат этим принципам. Мы решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии российских вооруженных сил с февраля 2014 года и незаконным присоединением Автономной Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации, чего мы не признаем", - заявили министры.

Они обещают оставаться "верными реализации политики непризнания Крыма, в том числе путем санкций".

"Министры хвалят Украину за усилия по решению конфликта на востоке Украины, вызванного постоянной агрессией России, мирными способами на благо украинского народа и Европы в целом", - говорится в заявлении.

Министры подчеркивают важность достижения устойчивого политического урегулирования конфликта, основываясь на полном выполнении Минских договоренностей, и призывают Россию полностью взять на себя ответственность в этом плане".

"Министры еще раз подтверждают присущее каждой стране право определять свои политические приоритеты, в частности, меры безопасности. Недавние парламентские выборы показали подавляющую поддержку избирателей евроатлантических стремлений Украины и предоставили новому правительству сильный мандат на продолжение широкомасштабных реформ.

Успех этих реформ будет иметь решающее значение в закладывании процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий и преданной общим европейским ценностям, включая демократию, права человека, гендерное равенство и верховенство права. Мы готовы поддержать Украину в этих усилиях, в частности в рамках Восточного партнерства", - добавили главы МИД.