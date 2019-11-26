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26.11.19 16:41

"Нафтогаз" приостановил повышение цен на газ для промышленности

"Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 декабря 2019 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

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Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В зависимости от этих показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861-6 463 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

По сравнению с ценами на ноябрь 2019 года, в декабре цены не поменялись.

Как сообщалось, в ноябре НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ, отпускаемый промышленным потребителям, на 18,4-19,6%.

"Нафтогаз Украины" с октября повысил цены на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 5,6%.

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