Профильный комитет Рады одобрил законопроект о единых юрлицах таможни и налоговой

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Комитет утвердил к первому чтению законопроект №2318-1 об объединении таможни в единую юридическую структуру", – сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы 26 ноября.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, документ предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юрлица, а как отдельные подразделения. Помимо этого, проект закона предлагает определить порядок начисления зарплат сотрудникам служб.

Законопроект №2318-1 подан группой народных депутатов от "Слуги народа" как альтернативный к правительственному №2318.

Как сообщалось, переведение новосозданных служб в формат единых юрлиц является одним из условий реформирования и реорганизации Государственной фискальной службы, на котором ранее настаивали бизнес и эксперты.