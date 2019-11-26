НПЗ Коломойского начал покупать ливийскую нефть

Ливийская нефть будет транспортироваться на мощности Кременчугского НПЗ трубопроводным транспортом по маршруту "Одесса-Кременчуг", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты".

Согласно паспортной информации, содержание серы в сырье составляет 0,07%, а плотность при 15 градусах по Цельсию – 814 кг на кубометр.

Как отмечается в сообщении, "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть сорта El Sharara.

Напомним, в июле "Укртранснафта" впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken.

Итак, кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже четырех сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken и El Sharara.

По информации администрации Одесского морского порта, 81,2 тыс. тонн нефти этого сорта доставили в порт Одессы танкером с ливийской гавани Эз-Завия 9 ноября.

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Как сообщалось, ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в 2019 году планирует увеличить переработку нефти до 2,5 млн тонн, что на 10% больше показателя 2018 года.

Напомним, в октябре на совещании в НКРЭКУ при обсуждении уровня тарифов на прокачку нефти магистральными трубопроводами, "Укртатнафта" сообщила о планах нарастить переработку до 9 тыс. тонн в сутки (3,29 млн тонн в год). Планы выйти на переработку 3 млн тонн в год, озвучивались также в конце прошлого года, но пока реализованы не были.

Основным препятствием для увеличения объема переработки для "Укртатнафты" остаются сложности с реализацией бензинов. Для решения этой проблемы компания предлагает ввести пошлины на белорусские бензины, а также снизить ставку акциза на бензин и повысить на сжиженный газ для стимулирования потребления бензина.

Напомним, ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.