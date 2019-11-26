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26.11.19 16:21

НПЗ Коломойского начал покупать ливийскую нефть

Оператор нефтепроводов "Укртранснафта" начала прием в нефтетранспортную систему Украины нефти сорта El Sharara (ливийская нефть) для дальнейшей транспортировки сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод АО "Укртатнафта".

укртатнафта

Ливийская нефть будет транспортироваться на мощности Кременчугского НПЗ трубопроводным транспортом по маршруту "Одесса-Кременчуг", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты".

Согласно паспортной информации, содержание серы в сырье составляет 0,07%, а плотность при 15 градусах по Цельсию – 814 кг на кубометр.

Как отмечается в сообщении, "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть сорта El Sharara.

Напомним, в июле "Укртранснафта" впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken.

Итак, кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже четырех сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken и El Sharara.

По информации администрации Одесского морского порта, 81,2 тыс. тонн нефти этого сорта доставили в порт Одессы танкером с ливийской гавани Эз-Завия 9 ноября.

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Как сообщалось, ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в 2019 году планирует увеличить переработку нефти до 2,5 млн тонн, что на 10% больше показателя 2018 года.

Напомним, в октябре на совещании в НКРЭКУ при обсуждении уровня тарифов на прокачку нефти магистральными трубопроводами, "Укртатнафта" сообщила о планах нарастить переработку до 9 тыс. тонн в сутки (3,29 млн тонн в год). Планы выйти на переработку 3 млн тонн в год, озвучивались также в конце прошлого года, но пока реализованы не были.

Основным препятствием для увеличения объема переработки для "Укртатнафты" остаются сложности с реализацией бензинов. Для решения этой проблемы компания предлагает ввести пошлины на белорусские бензины, а также снизить ставку акциза на бензин и повысить на сжиженный газ для стимулирования потребления бензина.

Напомним, ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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