Лондонская биржа утвердила покупку мирового поставщика финансовой информации за $27 миллиардов

Сделка, направленная на расширение торгового бизнеса LSE, как ожидается, будет закрыта во второй половине 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Председатель совета директоров LSE Дон Роберт сообщил на собрании акционеров в Лондоне, что совет директоров единогласно рекомендовал одобрить сделку, так как это "привлекательная возможность" в интересах акционеров и компании.

Как сообщалось, изначально LSE сообщила о сделке в августе, спустя десять месяцев после того, как консорциум во главе с Blackstone завершил покупку Refinitiv у Thomson Reuters.

В рамках сделки акционеры Refinitiv в конечном итоге будут владеть около 37% акций LSE, но менее 30% от общего количества голосующих акций.

Слияние было под угрозой в сентябре, когда финансовый холдинг Hong Kong Exchanges and Clearing направил предложение о поглощении оператора Лондонской биржи за $39 млрд при условии отказа LSE от приобретения Refinitiv.

Refinitiv владеет второй крупнейшей (после Bloomberg) сетью из 40 000 терминалов Eikon, которые обеспечивают доставку биржевой информации и дают доступ к торгам, ей также принадлежит информационная система World Check для проверки контрагентов.

Фактически биржа в результате сделки изменит профиль своей деятельности, став не только оператором биржевых торгов, но и информационной компанией.

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LSE в 2017 году не смогла купить немецкую Deutsche Borse, приобретение же Refinitiv даст ей контроль над одной из основных мировых площадок по торговле валютой и сделает ее главным конкурентом агентства Bloomberg.

Напомним, консорциум во главе с Blackstone в начале 2018 году приобрел у Thomson Reuters за $20 млрд бизнес в сфере финансовой информации, получив в созданной для управления этим бизнесом компании Refinitiv 55% акций.

Долги Refinitiv, по данным Financial Times, превышают $12 млрд. Выручка Refinitive составляет $6,3 млрд в год. Reuters News по условиям соглашения получает $325 млн в год за предоставление новостей клиентам Refinitive, где Thomson Reuters по-прежнему владеет 45% акций.