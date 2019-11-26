Активы "Альфа-Банка" после поглощения "Укрсоцбанка" выросли на 9%

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Альфа-Банка", передает БизнесЦензор.

Кроме того, в октябре 2019 года объем портфеля ценных бумаг объединенного банка вырос на 26%, или на 2,1 млрд грн – до 10,5 млрд грн.

Также увеличился кредитный портфель "Альфа-Банка Украина" – на 20%, или 6,7 млрд грн, до 40 млрд грн.

Привлеченные средства в результате объединения увеличились на 7%, до 63 млрд грн, в том числе привлеченные денежные средства юридических лиц увеличились на 11%, до 24 млрд грн, физических лиц – на 7%, до 34,7 млрд грн.

Регулятивный капитал объединенного банка за октябрь увеличился на 26% – до 8 млрд грн.

Как отмечается в сообщении, увеличение уставного и регулятивного капиталов объединенного банка положительно отразилось на выполнении экономических нормативов.

Так, регулятивный капитал (Н1) увеличился на 22% – с 6,7 млрд грн до 8,2 млрд грн. При этом структура регулятивного капитала стала более рациональной – основной капитал в структуре увеличился с 70% до 84%. Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) увеличился с 14,9% до 15,2% (согласно требованиям регулятора – не менее 10%), норматив достаточности основного капитала (Н3) увеличился с 10,2% до 12,9% (согласно требованиям регулятора – не менее 7%).

Чистая прибыль "Альфа-Банка" за октябрь составила 196 млн грн, а за январь-октябрь 2019 года достигла 1,7 млрд грн.

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Напомним, 10 сентября единственный акционер АО "Укрсоцбанк" принял решение о прекращении деятельности путем присоединения банка к АО "Альфа-Банк".

12 сентября Нацбанк предоставил разрешение "Альфа-Банку" и "Укрсоцбанку" на реорганизацию путем присоединения последнего по упрощенной процедуре.

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений. Объединение "Укрсоцбанка" с "Альфа-Банком" завершиться осенью.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.