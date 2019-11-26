Госгеонедр переоформила лицензию Cadogan на Монастырецкое месторождение

Соответствующий приказ №431 от 22 ноября обнародован на сайте ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Срок действия специального разрешения на добычу нефти и газа – 20 лет.

Таким образом, компании удалось конвертировать лицензию на исследовательско-промышленную разработку (действо до 18 ноября 2019 года) в лицензию на добычу.

Ранее, 18 ноября, Cadogan сообщила об истечении срока действия лицензии на Монастырецкое нефтегазовое месторождение и временной задержке с ее продлением. В компании акцентировали внимание на том, что все промежуточные разрешения, включая разрешение Львовского облсовета, были получены своевременно.

Cadogan в настоящее время также владеет лицензией (на геологическое изучение с исследовательско-промышленной разработкой) на Битлянскую нефтегазовую площадь во Львовской области. Ее действие истекает в декабре 2019 года. По Битлянскому месторождению Cadogan также планирует конвертировать лицензию из исследовательско-промышленной в промышленную.

Как сообщалось, по итогам 2018 года компания получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн чистого убытка в 2017 году. Среднесуточная добыча углеводородов увеличилась в прошлом году на 61% – до 250 баррелей нефтяного эквивалента.

Согласно данным на сайте Cadogan и Лондонской фондовой биржи, 28,55% ее акций принадлежит SPQR Capital Holdings SA, 11,03% – Мишелю Миусу (Michel Meeus), 7,93% – CA Indosuez SA. Вероник Салик владеет 7,62% акций, SPF Devola SA – 7,39%, Пьер Салик – 3,37%. Еще 5,94% владеет компания Kellet Overseas Inc.