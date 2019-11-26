Кабмин выделит 500 миллионов на зарплаты учителям и медикам, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам главы правительства, системные задержки с выплатой зарплат происходят вследствие неэффективного распределения государственных субвенций местными властями.

"Уже завтра правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам", – пообещал Гончарук.

Премьер добавил, что Министерство здравоохранения изменит механизм выплаты медицинской субвенции на контрактный, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, со следующего года не будет задержек с зарплатами для врачей.

В свою очередь Министерство образования и науки также активно работает по трем направлениям по недопущению задолженности.

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Ранее, утром вторника, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в ближайшие два дня погасить задолженности по зарплате перед врачами и учителями.

"Мне отправили сегодня очень много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получили заработную плату, начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство, и очень много работы, но это наиболее важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило позитивно и очень быстро этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 15 ноября уже перераспределил 731 млн грн из резерва медицинской субвенции и нераспределенных расходов Министерства здравоохранения на медицинскую субвенцию местным бюджетам для погашения задолженности по зарплате перед медиками.