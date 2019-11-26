Голландский банк купил 40% проекта солнечной электростанции в Чигирине

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы рады объявить о втором соинвестировании в акционерный капитал с нашим долгосрочным партнером FMO. Мы работаем с FMO в качестве партнера по долгу и акционерному капиталу по ряду проектов в Украине и других странах и ожидаем дальнейшего сотрудничества в ближайшие годы", – сказал гендиректор Scatec Solar Раймонд Карлсен.

По словам директора по инвестициям FMO Линды Брукхейзен, первым подобным проектом было строительство СЭС в Каменке (Черкасская обл.).

"Поддержка перехода Украины к низкоуглеродной системе соответствует нашей стратегии по увеличению наших "зеленых" инвестиций и смягчению последствий изменения климата", - подчеркнула она.

По данным Scatec, общая сумма инвестиций в проект в Чигирине оценивается в EUR54 млн. Его реализация осуществляется за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития, Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) и Swedfund ("Шведский фонд"). Покупка доли FMO финансируется из The Access to Energy Fund, которым FMO управляет от имени правительства Нидерландов.

Строительство СЭС в Чигирине началось в середине 2019 года. Коммерческая эксплуатация ожидается в середине 2020 года. Предполагается, что станция ежегодно будет производить около 65 ГВт-ч электроэнергии.