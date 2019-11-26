БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
26.11.19 13:49

Крупнейшие сети АЗС повысили цены на автогаз до 12 гривен за литр

Крупные розничные сети АЗС 26 ноября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 копеек за литр, средняя по стране розничная цена выросла до 11,91 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС повысили цены на автогаз до 12 гривен за литр

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети ОККО автогаз подорожал на 21 копейку – до 12,69 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены на 26-31 коп. – до 11,14-11,20 грн за литр.

На станциях "Параллель" автогаз подорожал на 37 копеек за литр.

Также цены выросли в сетях Shell, "БРСМ-Нафта", BVS, SUN OIL, Mango и Motto.

Как сообщалось, оптовые цены сжиженного газа с начала ноября выросли на 10% – до 19 600 грн за тонну.

Повышение оптовых цен происходит на фоне роста котировок пропан-бутана на белорусско-польской границе, спровоцированного ограничением поставок холдингом "Сибур". Кроме того, в начале ноября наблюдалось снижение объема импортных поставок автогаза. Так за 1-20 ноября по железной дороге в Украину поступило 68 тыс. тонн СУГ против 81 тыс. тонн за 1-20 октября.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100