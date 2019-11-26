Кабмин передал на приватизацию 415 государственных предприятий, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня мы передали еще 76 государственных предприятий на приватизацию. В целом, передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд грн от их продажи", – сказал премьер.

В частности, 339 государственных объекта для приватизации передали из сферы управления Минэкономразвития, еще 76 поступили из Минэкоэнерго и Мининфраструктуры, Государственного управления делами, – в целом от 6 ведомств.

Как отмечается в сообщении, список государственного имущества, подлежащего приватизации включает большие и малые объекты. Среди уже переданных предприятий "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод", "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" и другие.

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В целом Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.

"Указанные предприятия, а точнее их имущество, будет выставлен на прозрачные аукционы, где в процессе открытых торгов его сможет приобрести любой желающий", – отмечается в сообщении.

Всего в рамках выполнения указа президента Украины от 5 ноября до конца года планируется передать на приватизацию 500 объектов.

Как сообщалось, по данным Минэкономики, государство намерено оставить в своей собственности 766 из 3,64 тыс. государственных предприятий.