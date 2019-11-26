Миссия МВФ опубликовала рекомендации для Украины

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Рекомендации - ввести только 9%-ную ставку добровольного раскрытия информации за раскрытие активов, которые находятся за границей", – говорится в отчете миссии.

При этом МВФ поддерживает льготную 5%-ную ставку при репатриации капиталов, тогда как нулевая ставка здесь также нецелесообразна, свидетельствует документ.

"(Рекомендации)... не вводить нулевой процент для репатриированных активов и при реинвестировании их в государственные облигации", – значится среди рекомендаций в отчете.

При этом миссия МВФ рекомендует Украине усовершенствовать механизм администрирования налога на прибыль вместо замены его налогом на выведенный капитал.

"Миссия изучила предложения о замене действующего налога на прибыль налогом на распределенную прибыль в Украине, которую также называют налогом на выведенный капитал. Миссия не нашла каких-либо новых элементов для изменения своей позиции, изложенном в предыдущем отчете по налоговой политике в мае 2017 года: предложение является плохой налоговой политикой, которая может причинить убыток стране в нескольких плоскостях", – говорится в отчете.

Прежде всего, речь идет о значительных потерях налоговых поступлений, которые, по консервативным оценкам, могут составить 1,7% ВВП (в 2020-2021 гг.), указывают в Фонде. Это, по его мнению, высокий риск из-за отсутствия надежных вариантов компенсаторов.

Помимо этого, нет очевидных доказательств, что такие изменения повлекут за собой увеличение инвестиционных потоков.

"Налог на распределенную прибыль не проще. На самом деле, это приводит к некоторым осложнениям, так как предполагаемое распределение дивидендов должно быть проверено, транзакция за транзакцией, с привязкой к трансфертному ценообразованию", – отмечается в документе.

В то же время МВФ полагает: более эффективным является модернизация налога на прибыль, особенно в аспекте международного налогообложения, а также с учетом смягчения валютного контроля. "Эти проверки традиционно побуждают украинские компании и частные лица хранить большие ресурсы за границей и не платить подоходный налог в Украине", – отмечается в документе.

В отношении законопроектов относительно мер BEPS миссия отметила ряд пунктов, которые требуют технического усовершенствования, часть из них касается контролируемых иностранных компаний (КИК), постоянных представительств и трансфертного ценообразования (ТЦО).

"Рекомендации в значительной степени способствуют упрощению правил, улучшению определения основных понятий, устранению потенциальных лазеек и в некоторых случаях - более строгому соблюдению международных стандартов", – отметили в Фонде.

Как сообщалось, миссия МВФ 22 ноября завершила свою работу в Украине.

Представители МВФ с Роном ван Роденом во главе были в Украине от 14 ноября. Эксперты отметили плодотворные дискуссии с украинской властью и прогресс на пути реформ.