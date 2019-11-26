НАБУ задержало 7 таможенников по делу контрабандиста Альперина (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальном руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства", - сообщает НАБУ.

Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 УК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

В свою очередь заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский сообщил, что обыски проходят в его доме.

"Обыски у меня и еще ряда сотрудников Киевской городской таможни происходят в рамках известного дела двухлетней давности. Законность наших действий за это время была доказана неоднократно. В т.ч. даже решением Кабмина №344", – написал чиновник на своей странице в сети Facebook.

Согласно приведенной Тупальским информации, речь идет о выявленной на Киевской городской таможне ГФС детективами Национального антикоррупционного бюро Украины схеме по минимизации таможенных платежей на общую сумму 450 млн грн.

Напомним, в конце октября 2017 года ГФС сообщила об аресте на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.

По версии следствия, ряд компаний-импортеров с участием отдельных должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы, которые были кардинально ниже рыночных. Работники таможни, со своей стороны, декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса.

Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны. После чего в судебном порядке добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что одесский контрабандист Вадим Альперин пытался дать взятку одному из руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за отмену ареста 450 млн грн.

В начале декабря 2017 года Печерский районный суд арестовал Вадима Альперина, которого подозревают в попытке подкупить сотрудника Национального антикоррупционного бюро, на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Альперин внес залог и вышел на свободу, а затем с помощью решения суда вернул себе внесенные в качестве залога средства.