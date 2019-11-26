ЕС обсудит продление санкций против РФ на саммите в декабре

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Обсуждение продления санкций в отношении России также стоит на повестке дня", - сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на финского министра, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС.

Речь идет о продлении ограничительных мер на следующие полгода. Как отмечают наблюдатели, саммит даст "политическую отмашку" на продление санкций. Затем Совет ЕС примет юридическое решение.

По данным агентства, Туппурайнен заявила Европарламенту, что главными темами декабрьского саммита станут вопросы климата и бюджет ЕС на следующие семь лет.

Саммит состоится 12-13 декабря 2019 года. Одновременно с первым днем этой встречи пройдут выборы в Британии.