Прокуратура завершила расследование схемы с поддельными акциями Tesla

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Киева сообщает БизнесЦензор.

"По версии следствия, указанные лица в период с 2017 по 2019 год образовали в Украине ряд компаний-псевдопредставительств американской компании Tesla Motors Inc, использовав при этом схожие названия", - сообщает прокуратура.

Подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также автомобилей этой марки.

В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали.

За период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривен.

На данный момент подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования. После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлено в суд.