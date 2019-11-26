Глава австралийского банка уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Как CEO я признаю, что, в конечном счете, несу ответственность за все, что происходит в банке, - заявил Харцер, слова которого приводятся в пресс-релизе Westpac. - Очевидно, что мы совсем не оправдали того, что от нас ждет общество и что мы сами ожидаем".

Обязанности главы Westpac будет исполнять Питер Кинг, который в настоящее время занимает должность финансового директора, говорится в пресс-релизе. Кинг в сентябре также объявил о своей отставке, но он продолжит работу в банке, пока не будет найден постоянный преемник Харцера.

Кроме того, сообщается, что в первой половине 2020 года в отставку уйдет председатель совета директора Линдсей Макстед, тогда как давний директор банка Юэн Крауч не будет выдвигать свою кандидатуру для переизбрания.

Как сообщалось, на прошлой неделе Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC) заявил о более чем 23 млн случаях нарушения банком законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и терроризму. По данным AUSTRAC, банк не предоставил регуляторам своевременную информацию о подозрительных международных переводах на общую сумму 11 млрд австралийских долларов, в том числе о переводах, которые могли относиться к эксплуатации детей в странах Юго-Восточной Азии, в частности, на Филиппинах.

AUSTRAC подал иск в федеральный суд Австралии, сообщив, что за каждый индивидуальный случай нарушения законодательства Westpac может стать поводом для штрафа до 21 млн долларов.

В воскресенье Westpac обнародовал план по улучшению практик в сфере противодействия отмыванию денег, признав ответственность за допущенные ранее нарушения. Кроме того, банк пообещал выделить дополнительную помощь и ресурсы организациям, деятельность которых направлена на борьбу с эксплуатацией детей.

Westpac также заявил о кадровых переменах в подразделении, занимающемся борьбой с финансовыми преступлениями, в том числе о назначении ряда сторонних сотрудников.

Акции Westpac выросли в цене на 1,7% по итогам торгов во вторник. С 20 ноября, когда AUSTRAC опубликовал свои обвинения, капитализация банка упала примерно на 8%.