Regal Petroleum Новинского покупает компанию по добыче газа за $40 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению на сайте Лондонской фондовой биржи во вторник, заключенный сторонами меморандум о покупке "Укрнафтинвеста", по 50% которого принадлежат Лидии Черныш и Bolaso Investments Limited Леонида Козаченко, предусматривает сделку на общую сумму до $40 млн.

Как сообщалось, в июне кипрская компания Pelidona Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

Regal по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до $54,3 млн. Показатель чистой прибыли включал, в том числе, восстановление стоимости активов (в сумме $36,1 млн за счет переоценки оставшихся резервов и запасов на MEX-GOL и SV), обесцененных в предыдущие периоды.

Мажоритарным акционером Regal, которому принадлежит 82,65%, является Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. Еще 6,95% акций принадлежит Pope Asset Management.

Regal Petroleum, которая работает в Украине с 1999 года, после простоя с ноября 2010 года в августе 2011 года возобновила разработку своих основных активов в Украине – Мехедовско-Голотовщинского (MEX-GOL) и Свиридовского (SV) газоконденсатных месторождений в Полтавской области.