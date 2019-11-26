БизнесЦензор

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26.11.19 08:22

Житомирский бронетанковый завод получил нового директора

Победителем отбора на должность директора Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" стал Алексей Жуковец.

Житомирский бронетанковый завод получил нового директора

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром" сообщает БизнесЦензор.

Открытый конкурс на должность был объявлен 7 октября 2019 года. Было подано 38 заявлений, из них был сформирован "короткий список" из 6 кандидатов. Кандидатами было представлено стратегическое видение развития предприятия и планы первоочередных шагов в должности.

"Алексей Жуковец имеет наиболее подходящий требованиям опыт и представил самую реалистичную стратегию развития Житомирского бронетанкового завода", - сообщает "Укроборонпром".

По данным "Укроборонпрома", Жуковец создавал предприятие на основе производственного комплекса ЗАО "Макеевский труболитейный завод", который до этого не функционировал.

По окончании отбора Жуковец прошел проверку на полиграфе.

В состав номинационного комитета входило руководство Концерна, представители посольств G7, независимых антикоррупционных общественных организаций НАКО и State Watch, представители профильного комитета ВРУ и СНБО.

Житомирский бронетанковый завод входит в состав концерна "Укроборонпром". Завод занимается изготовлением, капитальным ремонтом и модернизацией легкобронированной техники различных модификаций: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а также машин на их базе.

Как сообщал БизнесЦензор, Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц ГК "Житомирский бронетанковый завод" в растрате средств из-за закупки некачественных запчастей у ООО "Донбасинвест Групп".

С февраля 2017 года и до середины 2018 года Житомирским бронетанковым заводом руководил Михаил Мосин. Ранее он был осужден за служебный подлог когда возглавлял "Херсонэлектротранс". Из Херсона происходил экс-руководитель концерна "Укроборонпром" Роман Романов и его заместитель Артур Херувимов. Оба уже покинули концерн.

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