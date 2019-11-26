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26.11.19 08:12

Гендиректор "Укроборонпрома" назначил заместителя по судостроению и морской технике

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус назначил Дениса Кравченко заместителем Генерального директора по судостроению и морской техники.

Гендиректор "Укроборонпрома" назначил заместителя по судостроению и морской технике

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Главной задачей в работе Дениса Кравченко является финансовое оздоровление предприятий отрасли", - говорится в сообщении.

Основными направлениями работы определены: оптимизация производства; реструктуризация долгов и погашения задолженности по заработной плате на предприятиях; расширение портфеля зарубежных проектов судостроительных предприятий и внедрение маркетинговой функции в отрасли; повышение эффективности производства.

Кравченко работал на ГП "НПК "Заря-Машпроект", затем руководил департаментом промышленности и энергетики Schneider Electric. Учился в UNC Kenan-Flagler Business School (США).

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