Достройка двух блоков ХАЭС не реализуется из-за отсутствия спроса на атомную э/э в Европе, – Оржель

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель после презентации задач министерства на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проблема в том, что мы не можем подтвердить (этот проект) на уровне потребителей электроэнергии в Европе. Когда я спрашивал премьер-министра Польши, нужна ли им эта электроэнергия, он сказал что у них другой выбор, они пошли в зеленую энергетику, им она не интересна", - сказал Оржель.

По его словам, решения о развитии и финансировании тех или иных видов генерации, их доли в общем балансе будут дополнительно анализироваться.

Как сообщалось, энергомост "Украина-ЕС" предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.