Украина поднялась на 96 место в рейтинге процветания

Об этом говорится в ежегодном отчете аналитического центра Legatum Institute за 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

В общую оценку индекса процветания входит 12 позиций, по которым оценивалась Украина: безопасность (145 место из 167), личная свобода (85), качество государственных услуг (81), социальный капитал (148), условия для предпринимательства (71) и инвестиций (113), доступ к рынку и инфраструктура (87), качество экономики (87), условия жизни (69), здравоохранение (114), образование (37) и экология (127).

Так, самую высокую оценку Украина получила в сфере образования (37), а самую низкую – в сфере социального капитала (148).

Первые три места принадлежат Дании, Норвегии и Швейцарии.

В 2009 году Украина впервые появилась в списке стран и заняла 61 место из 104, а в 2017 – 112 место из 149.

Этот рейтинг проводится с 2007 года.

В 2019 году Украина поднялась с 71 на 64 место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business-2020).

Также Украина покинула десятку самых опасных стран мира, и попала в топ стран самого дешевого мобильного интернета на 4 место.