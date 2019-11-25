Акции комбината экс-нардепа от Партии регионов перевели на кипрскую компанию

Об этом свидетельствует сообщение предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР об изменении собственников крупных пакетов акций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, на основании полученной от Нацдепозитария 22 ноября справки, пакеты акций физлиц семьи Лукьяновых – Владислава, владевшего 24,573% акций в "ЧОК", Владимира – 22,901%, Артема (6,654%) и Дарьи (6,509%) – снизились до нуля.

В свою очередь пакет акций Wimax Ltd. возрос с нуля до 67,866% уставного капитала ПАО.

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Как сообщалось, в начале октября Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией кипрской компанией Vesco Limited акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" в Донецкой области, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Согласно данным в системе раскрытия информации Агентства развития инфраструктуры фондового рынка, по состоянию на второй квартал 2019 года подконтрольному "Метинвесту" Рината Ахметова "Запорожскому металлургическому комбинату "Запорожсталь" принадлежит 24,99% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат". Остальные крупные пакеты акций принадлежали семье бывшего народного депутата от Партии регионов в 2006-2014 годах Владислава Лукьянова.

Акционером Vesco Limited является компания SCM Рината Ахметова, которая участвует в управлении глинодобывающимм предприятиями через представителей UMG Investments, входящих в состав наблюдательного совета Vesco.

Vesco – группа глинодобывающих предприятий ЧАО "Веско", ЧАО "Дружковское рудоуправление", ЧАО "Огнеупорнеруд", входящих в глинодобывающее направление UMG Investments. Является одним из ведущих производителей на рынке глин в Украине и входит в группу мировых лидеров по производству и экспорту белых пластичных глин, обеспечивая полную производственную цепочку – от добычи сырья до производства полуфабрикатов и готовой продукции.

Производственная мощность предприятий компании составляет 3 млн тонн в год. Продукция экспортируется в более 25 стран мира.