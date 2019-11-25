Отели в Европе и США начали предлагать гостям гибкое время заезда и выезда

Об этом сообщает портал Skift, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Стандартное время заезда в большинстве отелей мира - 15:00, а выезда - 11:00 или 12:00. Благодаря программе Flexy Time гости смогут заселиться и выселиться в удобное время - это подходит тем, кто прилетает ночью или ранним утром", - пишет портал.

Как отмечается, программа уже действует в ряде мировых отелей. Некоторые из них предлагают услугу платно, некоторые - бесплатно, в их числе сеть отелей Hoxton в Лондоне, Амстердаме, Париже, Лос-Анджелесе, Бруклине и Портленде (штат Орегон).

Для "платиновых" и "золотых" членов клуба Marriott Bonvoy также доступна услуга раннего заезда и позднего выезда. В некоторых других гостиницах постояльцам нужно дополнительно оплатить 5% от стоимости номера, услуга предоставляется в зависимости от наличия свободных мест.

"У всех отелей есть периоды, когда номера не заполнены, намного выгоднее использовать их для раннего заезда и отъезда, чем оставлять пустовать. Кроме того, гости ценят такую гибкость и становятся лояльнее. Это конкурентное преимущество", - пишет Skift.