Падение продаж автомобилей в мире в 2019 году будет сильнейшим за десятилетие, – Fitch

Об этом сообщается в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Спад глобального авторынка с середины 2018 года стал главным фактором для падения мирового промышленного производства, а ситуация с продажами машин стала гораздо хуже, чем мы ожидали в мае", - заявил главный экономист Fitch Брайан Коултон.

В 2018 году реализация пассажирских автомобилей упала до 80,6 млн по сравнению с 81,8 млн годом ранее. Это стало первым снижением показателя с 2009 года, согласно данным Международной ассоциации производителей автомобилей (OICA).

Окончательные данные о мировых продажах за прошлый год, которые стали известны после предыдущего прогноза Fitch в мае, оказались хуже первоначальных предположений. В результате теперь аналитики агентства полагают, что по итогам 2019 года сокращение продаж может составить около 4% - до 77,5 млн машин. Падение на 3,1 млн будет самым существенным с 2008 года, однако в тот год снижение продаж в процентном выражении было более значительным (на 5%), отмечается в сообщении.

Основное негативное влияние на мировой рынок в этом году окажет Китай, где реализация машин в январе-октябре упала на 11% относительно аналогичного периода 2018 года. В целом по итогам 2019 года продажи в Китае, как ожидается, опустятся на 2,1 млн - до 21,6 млн автомобилей.

Авторынки США и стран Западной Европы упадут в текущем году примерно на 2% - соответственно до 16,9 млн и 14 млн, прогнозирует Fitch. В БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) продажи с начала года сократились на 5,5%, что отражает сильное падение индийского рынка.

"Похоже, нет причин ожидать восстановления глобальных продаж автомобилей в 2020 году, даже если Китай покажет небольшое восстановление в районе 1%. Это означает, что авторынок, вероятно, продолжит оказывать давление на мировое промпроизводство и экономики, которые в большей степени зависят от этого сектора, такие как Германия", - полагает Коултон.