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25.11.19 17:43

Кабмин в начале декабря предложит Раде ввести налог на "спящие" нефтегазовые лицензии

Кабинет министров Украины в декабре планирует одобрить законопроект, предусматривающий введение налога на "спящие" лицензии на недропользование, на участках которых не осуществляются разработка или добыча углеводородов.

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Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации задач министерства на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будет подготовлен пакет законопроектов, которые предусматривают стимулирование газодобычи. Это налогообложение "спящих" лицензий. Если не добываешь – извини. Но нет добычи – плати налог", –  сказал Оржель.

Он также пообещал стабильность установленных рентных платежей на добычу газа из новых скважин.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что введение такого налога будет стимулировать собственников лицензий либо начинать активные работы на нефтегазовых участках, либо отказываться от них.

Премьер-министр добавил, что, по подсчетам правительства, в настоящее время существует порядка 80 "спящих" лицензий на углеводородные участки.

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