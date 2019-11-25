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25.11.19 17:43

Кабмин предложит Раде ввести налог на "спящие" нефтегазовые лицензии

Кабинет министров Украины в декабре планирует одобрить законопроект, предусматривающий введение налога на "спящие" лицензии на недропользование, на участках которых не осуществляются разработка или добыча углеводородов.

Кабмин предложит Раде ввести налог на "спящие" нефтегазовые лицензии

Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации задач министерства на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будет подготовлен пакет законопроектов, которые предусматривают стимулирование газодобычи. Это налогообложение "спящих" лицензий. Если не добываешь – извини. Но нет добычи – плати налог", –  сказал Оржель.

Он также пообещал стабильность установленных рентных платежей на добычу газа из новых скважин.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что введение такого налога будет стимулировать собственников лицензий либо начинать активные работы на нефтегазовых участках, либо отказываться от них.

Премьер-министр добавил, что, по подсчетам правительства, в настоящее время существует порядка 80 "спящих" лицензий на углеводородные участки.

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