Panasonic построит новый "умный город" в Японии

Об этом говорится на официальном сайте компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Компания отмечает, что в северной части Осаки будет построено несколько многоэтажных домов с 365 квартирами и апартаментами, оздоровительный центр, комплекс для постоянного проживания пожилых людей, которые нуждаются в специальном уходе, а также торгово-офисный центр и парк.

Все жители смарт-города получат доступ к консультационной и непосредственно медицинской поддержке. Молодым семьям, например, будут активно помогать в уходе за детьми. За пожилыми же людьми будут присматривать с помощью специальных сенсоров и системы видеоаналитики от Panasonic в комплексе с периферийным медицинским оборудованием. Система сможет распознавать отклонения в поведении людей, которые будут свидетельствовать о старте разного рода заболеваний. Это минимизирует последствия и облегчит течение болезни.

Кроме того, в городе будет создана единая система мониторинга на базе камер видеонаблюдения с высоким разрешением, а также технологии распознавания объектов, роботизации и искусственного интеллекта. Это позволит предотвращать нарушения правопорядка.

Умный город устойчивого развития Суйта должен стать первым в Японии населенным пунктом, чьи потребности на 100% будут обеспечиваться восстанавливаемой энергией.