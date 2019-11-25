"Борисполь" заплатит 20 миллионов за машину для уборки взлетной полосы

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году для уборки взлетно-посадочной полосы поставят машину Brock Rws Runway Sweeper производства фирмы Brock Kehrtechnik GmbH (Германия) в 2019 году за 20,18 млн грн. Машина на шасси Iveco Eurocargo ML 180E28 Евро 5 будет иметь бункер для мусора объемом 9,5 куб. м, водяной бак объемом 4 тыс. л и подметально-всасывающую систему.

Кроме того, за 4,43 млн грн куплен прицеп с бункером объемом 4 тыс. л для нанесения химреагентов на ширину 24 м производства компании Hardi GmbH Osterreich (Австрия).

Еще 132 тыс. грн пойдет на обучение десяти операторов-инструкторов и шести ремонтников.

Гарантийный срок на товар составляет два года или 2 тыс. моточасов после поставки.

Цена сделки на четверть ниже ожидаемой стоимости закупки в 32 млн грн.

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Единственным конкурентом с такой же машиной было киевское ООО "Научно-производственная фирма "Вема-К" Александра Тимина с уставным капиталом 1 грн, которым руководит Владимир Тимин.

Сейчас столичной "Мах Системс", которая до 2018 года называлась "Бухгалтерская компания "Мэтры-2010", обладают директор Сергей Амеличев, Алина Котенко и Татьяна Глуховская. Последняя является партнером АО "Коннов и Созановский" по праву интеллектуальной собственности.

Ранее, по данным "Youcontrol", соучредителем также была Варвара Соколова, а до того фирмой владели Татьяна Кожевникова, Александр Тимошенко и Дмитрий Цивун из Киева.

Что касается Дмитрия Владимировича Цивуна, то лицо с такими ФИО является одним из обвиняемых по так называемому "метизному делу" НАБУ, однако людей с такими данными в Украине трое.