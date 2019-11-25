БизнесЦензор

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25.11.19 20:30

"Борисполь" заплатит 20 миллионов за машину для уборки взлетной полосы

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" 29 октября по результатам тендера заказало ООО "Мах Системс" универсальную коммунальную машину за 24,75 млн грн.

борисполь

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году для уборки взлетно-посадочной полосы поставят машину Brock Rws Runway Sweeper производства фирмы Brock Kehrtechnik GmbH (Германия) в 2019 году за 20,18 млн грн. Машина на шасси Iveco Eurocargo ML 180E28 Евро 5 будет иметь бункер для мусора объемом 9,5 куб. м, водяной бак объемом 4 тыс. л и подметально-всасывающую систему.

Кроме того, за 4,43 млн грн куплен прицеп с бункером объемом 4 тыс. л для нанесения химреагентов на ширину 24 м производства компании Hardi GmbH Osterreich (Австрия).

Еще 132 тыс. грн пойдет на обучение десяти операторов-инструкторов и шести ремонтников.

Гарантийный срок на товар составляет два года или 2 тыс. моточасов после поставки.

Цена сделки на четверть ниже ожидаемой стоимости закупки в 32 млн грн.

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Единственным конкурентом с такой же машиной было киевское ООО "Научно-производственная фирма "Вема-К" Александра Тимина с уставным капиталом 1 грн, которым руководит Владимир Тимин.

Сейчас столичной "Мах Системс", которая до 2018 года называлась "Бухгалтерская компания "Мэтры-2010", обладают директор Сергей Амеличев, Алина Котенко и Татьяна Глуховская. Последняя является партнером АО "Коннов и Созановский" по праву интеллектуальной собственности.

Ранее, по данным "Youcontrol", соучредителем также была Варвара Соколова, а до того фирмой владели Татьяна Кожевникова, Александр Тимошенко и Дмитрий Цивун из Киева.

Что касается Дмитрия Владимировича Цивуна, то лицо с такими ФИО является одним из обвиняемых по так называемому "метизному делу" НАБУ, однако людей с такими данными в Украине трое.

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