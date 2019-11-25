Нацполиция без конкуренции купила 822 автомобиля Runault и Opel за 483 миллиона

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению на портале ProZorro, компания "Спец-Ком-Авто" была единственным участником тендера Нацполиции (с учетом особенностей закупки для нужд обороны).

При этом автомобили закупаются на условиях привлечения участником кредитных средств под госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по привлеченному кредиту (займу). Кредит будет погашаться поэтапно с учетом процентов по нему в течение не менее трех лет.

Срок поставки авто – до 1 апреля 2020 года.

Компания "Спец-Ком-Сервис" (ТМ Polycar) основана в 2009 году, специализируется на поставках спецтехники, коммерческих автомобилей, производит кузова для автотранспорта, а также отопительные котлы. По данным госреестра, владельцами ООО с уставным капиталом 4 млн грн на паритетных началах являются Сергей Калюш и Михаил Городовых.