Чешский Leo Express запустит поезд через Польшу к границе с Украиной с марта 2020 года

Об этом сообщает польское отраслевое издание Rynek kolejowy, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

По словам отвечающего за польско-украинский рынок в Leo Express Юрайа Андрейки, получение разрешения перевозчиком совпало по времени с формированием зимнего железнодорожного расписания и поездам Leo Express не нашлось места в новом графике движения поездов по территории Польши.

Топ-менеджер уточнил, компания будет пытаться вписать свои поезда в расписание во время корректировки графика движения в средине марта 2020 года.

Он добавил, что перевозки будут осуществляться в поездах Flirt.

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Как сообщалось, в ноябре частный чешский перевозчик Leo Express получил разрешение польских властей на запуск регулярных железнодорожных рейсов из Праги через Краков и Пшемышль до станции Медыка на границе с Украиной.

Разрешение выдано сроком на пять лет – до 10 декабря 2024 года. Чешскому перевозчику разрешено использовать на маршруте четыре пары поездов ежедневно.

На территории Польши поезда могут останавливаться в 17 пунктах, в том числе в Катовице, Кракове, Тарнуве, Жешуве, Пшемышле.

Ранее стало известно, что другой чешский частный перевозчик RegioJet планирует запустить прямой поезд из Праги до украинской пограничной станции Мостиска 2 во Львовской в июне 2020 года.