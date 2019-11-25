Минэкоэнерго ожидает первый "зеленый" аукцион в апреле 2020 года

Об этом Оржель сказал в ходе презентации задач министерства на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для нас очень важно как можно скорее провести аукционы на "зеленую" энергетику, чтобы показать рынку и определиться для себя, насколько же реальна цена на новую "зеленую" генерацию", - сказал Оржель.

По словам министра, параллельно готовятся предложения относительно решения проблемы дефицита средств ГП "Гарантированный покупатель", в обязательном порядке выкупающего выработку ВИЭ по завышенным "зеленым" тарифам.

Как сообщалось, 24 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон №2712-VIII, которым с 2020 года вводятся "зеленые" аукционы и закрепляется обязательное участие в них инвесторов в солнечные электростанции (СЭС) мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанции (ВЭС) более 5 МВт (или одна турбина). Закон заменяет для новых ВИЭ-объектов систему господдержки в виде "зеленого" тарифа системой, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на э/э, производимую станцией.

Введение "зеленых" аукционов является настоятельной рекомендацией европейского сообщества для введения прогнозируемого и справедливого механизма ценообразования на э/э ВИЭ. Это также является обязательным условием для возобновления кредитования "зеленых" проектов международными финансовыми учреждениями.

По данным Минэкоэнерго, установленная мощность ВИЭ по итогам 2019 года составит 5,736 ГВт, по итогам 2020 года – 7,588 ГВт (по данным профильных ассоциаций, предоставленных исходя из подписанных pre-PPA). Прогнозированное производство "зеленой" э/э в этом году будет равно 6 млрд кВт-ч, а сумма выплат за данный объем – 28 млрд грн (без НДС). В следующем же году, объем средств для выплат объектам ВИЭ, по некоторым оценкам, может достигать 45 млрд грн, 40-41 млрд из которых – выплаты станциям, введенными в эксплуатацию до конца 2019 года. Помимо суммы, которую необходимо будет выплатить за генерацию э/э ВИЭ, также следует учитывать и средства на урегулирование небалансов.