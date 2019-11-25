"Укрзализныця" предотвратила коррупцию на 600 миллионов, – Кравцов

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор.

По словам Кравцова, такие результаты свидетельствуют об эффективности антикоррупционной программы.

"Сегодня коррупция, конечно, является большой проблемой, однако статистика свидетельствует, что мы сделали большой шаг вперед в процессе ее преодоления, и ситуация намного лучше, чем была в предыдущие годы", - сказал Кравцов.

В частности, в течение 2018 года и девяти месяцев 2019 года сотрудники департамента экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" приняли участие в 1609 проверках. Материалы 243 проверок направлены в правоохранительные органы, по 147 зарегистрированы уголовные производства.

В рамках открытых уголовных производств 37 лицам вручены подозрения, 15 человек осуждены. Кроме того, по направленным правоохранителям материалам 17 работников привлечены к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений - декларирование, конфликт интересов.

"В компании идет процесс коренных изменений в антикоррупционной политике и системе закупок, организации грузовых перевозок, других рискованных с точки зрения коррупции видах деятельности. Главная цель - искоренение и нулевая толерантность к любым коррупционным проявлениям", - резюмировал Кравцов.

Кроме того, по результатам проверок к ответственности привлечено 1552 нарушителя, в частности, им объявлены выговоры, уволены с работы, переведены на другую должность и тому подобное.

Среди наиболее резонансных выявленных нарушений следующие: завышение стоимости закупки услуг по ремонту дефектоскопию оборудования - убытки свыше 17 млн грн; незаконная майнинговая ферма криптовалюты (биткоинов), что работала на электроэнергии "Укрзализныци", - ущерб 1 млн грн; неправомерное начисление премий работникам вагонного участка станции "Киев-Пассажирский" - убытки свыше 50 млн грн; завышена стоимость анкеров - убытки свыше 60 млн грн.