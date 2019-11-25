Власти Польши снизят налоги для мелких предпринимателей

Речь идет о компаниях, чья прибыль не превышает 6 тысяч злотых (около 1 400 евро), а доход – 10 тысяч злотых в месяц (около 2325 евро), передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

"Этот закон станет решением для малых предпринимателей, которые начинают свою деятельность, но также и для тех, которые уже ведут предпринимательскую деятельность, и их доход или прибыль низкие, поэтому они хотят в течение определенного времени платить меньшие взносы Фонд социального страхования. Это решение поможет расправить крылья микропредпринимателям и более крупным бизнесменам", – пояснил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"По нашим оценкам, им удастся сэкономить около 500 злотых, более 115 евро", – уточнил глава польского правительства.

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Министр развития Польши Ядвига Эмилевич обратилась к парламентариям с просьбой как можно скорее утвердить данный законопроект, чтобы новые положения закона вступили в силу уже с начала 2020 года.

"Мы призываем всех парламентариев к тому, чтобы они немедленно принялись за работу над этим законопроектом, чтобы польские малые и средние предприниматели получили замечательный подарок под елку", – сказала министр.

Чтобы воспользоваться данной льготой в следующем году, нужно будет подтвердить, что в 2019 году доход предприятия не превысил 120 тысяч злотых, около 28 тысяч евро. Правительство предполагает, что новыми положениями закона смогут воспользоваться около 320 тысяч малых предпринимателей.